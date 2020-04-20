لماذا يجب الإقلاع عن التدخين الآن؟

2020/04/20 | 05:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتمد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على بروتين يوجد على سطح خلايا الجسم يسمّى ACE2، ومن هذا البروتين يبدأ الفيروس في التكاثر والانتشار.وتشير دراسات إلى أن تدخين السجائر يزيد عدد مستقبلات هذا البروتين في الرئتين، وأن من أقلعوا عن التدخين تقل مستويات هذا البروتين لديهم بنسبة 30 بالمائة مقارنة بمن يدخنون.وتحذّر منظمة الصحة العالمية […]

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