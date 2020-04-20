مقبلات التذكير .. بدولمة السفير

2020/04/20 | 05:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.كاظم المقدادي وصلني ..فيديو شيق ، يظهر فيه سفير بريطانيا في العراق ( ستيفن هيكي ) وهو على قدر كبير من الاهتمام بالمطبخ العراقي ..وقد لاحظت اعجابه بشكل خاص بالدولمة والكباب … وربما سيظهر سعادته ثانية ..وهو في حفلة شواء السمك المسكوف..او حاملا شيخ محشي ( با لجدرية ) ..الى […]

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