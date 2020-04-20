أميتاب باتشان قد يفقد بصره

2020/04/20 | 05:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار نجم بوليود العملاق أميتاب باتشان قلق جمهوره حين أعلن أن بصره في خطر.وكتب باتشان على حسابه عبر “انستجرام”: “العمى في طريقه اليّ”.وأضاف باتشان: “أرى صورًا ضبابية..الرؤية تقرأ مرتين، وبعد بضعة أيام تصالحت مع حقيقة أن العمى في طريقه، لأضيف إلى نفسي مليون مشكلة طبية أخرى”.وتحدث باتشان عن تعليمات […]

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