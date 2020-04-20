العراق يبدأ برفع الحظر جزئيا لمدة شهر بدءا من الثلاثاء

2020/04/20 | 05:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية العراقية عن رفع حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، مع شمول يومي الجمعة وا...

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