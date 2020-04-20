كيف يمكن أن يصل كورونا إلى عقر دارك؟

2020/04/20 | 06:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أنها اتبعت قواعد التباعد الاجتماعي وبقيت في منزلها لمدة 3 أسابيع، فإن الأميركية راشيل برومرت أصيبت بفيروس كورنا المستجد، في واقعة أثارت التساؤلات عن كيفية وصول المرض إليها.وأفادت وسائل إعلام أميركية، الاثنين، بأن راشيل أخضعت مؤخرا لفحص فيروس كورونا، حيث كانت النتيجة إيجابية.وقالت راشيل التي تعيش في ولاية نورث كارولاينا، إنها […]

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