العثور على ممثلة هندية ميتة في منزلها

2020/04/20 | 06:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظت بوليود على نبأ وفاة الممثلة ومضيفة التلفزيون الهندي شانتي اسياس فيشوا شانتي، وتم العثور على الممثلة ميتة في ظل ظروف غامضة صباح الجمعة 10 أبريل في منزلها.قام رجال الشرطة بتحريز هاتفها التي يبدو أنها كانت تعيش بمفردها في الشقة، كما قاموا أيضًا بالتحقق من لقطات كاميرات الفيديو والدوائر التلفزيونية المغلقة للتأكد مما إذا […]

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