تنصيب الفريق قاسم عطا مديراً لاعلام وزارة الدفاع

2020/04/20 | 06:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاحد، تعيين متحدث جديد باسمها.

وقال مصدر في وزارة الدفاع العراقية، لـ"الغد برس" أنه "تم تعيين الفريق قاسم عطا مدير دائرة الاعلام في وزارة الدفاع، بدلاً من العميد يحيى رسول".

وكان الوزير نجاح الشمري اصدر امرا باعفاء العميد يحيى رسول من منصب مدير دائرة الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية والمتحدث باسمها ونقله الى دائرة شؤون المحاربين

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