تساؤلات حول كورونا لم يحسمها العلم بعد

2020/04/20 | 07:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم مرور كل هذه المدة على بدء تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19″، لكن لا تزال الآراء البحثية والطبية منقسمة بشكل كبير حول بعض الحقائق، المعلومات وكذلك التوجيهات التي ينبغي علينا الامتثال لها في مواجهة ذلك الوباء لمحاولة احتوائه والحد من انتشاره.اليكم 3 تساؤلات لم يحسمها العلم بشكل قاطع حتى الآن، ولا تزال حولها كثير […]

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