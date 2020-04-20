صندوق النقد يخفف أعباء ديون 25 دولة

2020/04/20 | 07:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، أنه سيقدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة عضو بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق اليوم على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات […]

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