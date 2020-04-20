كورونا يحصد ارواح اكثر من 164 شخص حول العالم

2020/04/20 | 08:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 164016 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، .وتقول الاحصائيات، ان أكثر من مليونين و363210 إصيبوا رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد […]

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