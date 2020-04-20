العراق .. مفاوضات مع الشركات الأجنبيَّة لتقليل تكاليف الإنتاج

2020/04/20 | 08:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد بغداد للتفاوض مع شركات النفط الأجنبية لتخفيض تكاليف الانتاج بنسبة 30 بالمئة من دون التأثير في مستويات الانتاج.

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