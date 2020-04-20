23 مصابا بتفجير في حفل زفاف بمدينة ميسان جنوبي العراق

2020/04/20 | 08:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب 23 شخصا بتفجير "رمانة" يدوية، استهدف حفل زفاف في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان (جنوبي العراق)....

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