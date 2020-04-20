أسعار الدولار تعود لمعدلاتها الطبيعية بكافة محافظات العراق

2020/04/20 | 08:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت مؤشرات أسعار الدولار في عموم محافظات العراق الى معدلاتها الطبيعية بعد ان سجلت قبل أسابيع ارتفاعاً ملحوظاً اربك السوق في حينه....

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