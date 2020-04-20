ابو غزالة يرصد حرباً بعد اشهر ويستبعد نهاية كورونا: هذه توقعاتي لغاية 2025

2020/04/20 | 08:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع طلال أبو غزالة أن يشهد العالم في تشيرين الاول أكتوبر المقبل حربا بين الولايات المتحدة والصين، أقوى اقتصاديين في العالم، وأشار إلى وجود صراع حقيقي للسيطرة على النظام العالمي ومبادئه الكبرى.وقال الخبير، ضمن حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن على قادة الدول الكبرى الاجتماع من أجل تجنب الوصول إلى حرب كبرى، لكنه لفت إلى أن الولايات المتحدة ستفتعل هذه الحرب لتخرج من الأزمة الاقتصادية، إذ أنها تواجه عجزا كاملا في ميزانيتها.وأضاف، أن الحرب بين بكين وواشنطن ستفرض على البلدين الجلوس والتفاوض، وأن الاتفاقات التي ستصل إليها القوتان ستضع نظاما عالميا جديدا، وقال: "ابتداء من 2021 سننتقل إلى بناء عالم جديد بقيادة مشتركة بين الصين والولايات المتحدة، أي سينتهي عهد الهيمنة الأمريكية، ويبدأ نظام عالمي يقوده قطبان".ويرى أبو غزالة أن أحد أسباب سيطرة كورونا على العالم هو عدم وجود نظام يقود العالم، وعدم وجود موقف موحد بين دول العالم يضع خطة موحدة لمواجهة الفيروس المستجد، وقال: "لذلك أعتقد أننا سنشاهد نهاية العولمة بعد أزمة كورونا".وأكد الخبير أن "العولمة وصلت إلى نقطة النهاية بعدما كانت تترنح".

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