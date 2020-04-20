لليوم الثاني لا وفيات في الصين بكورونا والإصابات 12 فقط

2020/04/20 | 08:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي حصيلة أقل من اليوم السابق بأربع حالات، وأكدت عدم وجود حالات وفاة.وقالت اللجنة في بيانها اليومي إن من بين هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية، من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

وكانت السلطات الصينية قد خفضت، السبت الماضي، تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في ووهان، معقل فيروس كورونا "كوفيد-19"، لمستوى"منخفض"، وقالت إنه لم تبق في مقاطعة هوبي (مركزها ووهان) أي بلدات أو مناطق ذات مستوى خطر، مرتفع أو متوسط.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيسي في المجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة، بنهاية يوم 19 أبريل نيسان.

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