2020/04/20 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الداهي فليب مريو ، أنجز الحوار أمانويل فرنسوا، ترجمة محمد الداهيانخرط العالم- بسبب الحجر الصحي- في تجربة التعليم عن بعد بما له من فوائد وما عليه من نواقص.



ويعد- في الوقت الحالي- خير وسيلة للتواصل مع التلاميذ، وموافاتهم بالمعارف المطلوبة.



أثيرت حوله كثير من الملاحظات ليس استخفافا بمزاياه، بل حرصا على تحسينه والرقي به.



ومن بين القضايا التي استأثرت باهتمام البيداغوجيين نذكر أساسا الأداء التفاعلي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم عن بعد يعمق الفوارق الاجتماعية. - محمد الداهي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم عن بعد يعمق الفوارق الاجتماعية. - محمد الداهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).