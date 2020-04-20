فيروس الخضوع - جمالات ابويوسف

2020/04/20 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جمالات_ابويوسف بيير/ايف سالانغترجمة عن الفرنسية : جمالات ابويوسفالرد على اي تساؤل في زمن الجنون وفي زمن من الهلوسة الجماعية ، التي يبدو بانها قد تغلبت وبشكل قاطع على اي دافع لضرورة التحليل الهادئ المتأني في وضعنا الحالي.في البداية ، ما هي هذه الهلوسة الجماعية ؟بالتأكيد ، ليس بالامكان انكار الوباء، وهو ليس الاول وليس الاخير ، الا انه من الواضح هذه المرة هو طبيعة ادراك وتصور الافراد والجم......

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