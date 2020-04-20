2020/04/20 | 08:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من الكهرباء بشأن ما حصل بمحطة جنوب بغداد الحرارية في الزعفرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 08:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من الكهرباء بشأن ما حصل بمحطة جنوب بغداد الحرارية في الزعفرانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من الكهرباء بشأن ما حصل بمحطة جنوب بغداد الحرارية في الزعفرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).