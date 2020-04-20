أكثر من 30 دراسة في فرنسا سعيا لتطوير علاج لكوفيد-19

2020/04/20 | 08:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت فرنسا البدء بأكثر من ثلاثين دراسة واختبارا سعيا إلى تطوير علاجات لوباء كوفيد-19 من أصل 860 في العالم، وفق ما أعلنت عنه الأحد البروفسور فلورانس أدير المتخصصة في الأمراض المعدية والمسؤولة عن أحد هذه البرامج.وقالت ادير في مؤتمر صحفي في باريس إن هذه الاختبارات تشمل 1600 مصاب موضحة أن “البحث عن علاج لفيروس […]

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