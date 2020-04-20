2020/04/20 | 08:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 08:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).