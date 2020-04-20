 السودان تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/20 | 08:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب التقارير الوبائية الصادرة، فإن الإصابات والوفيات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم، بعد يوم من بدء سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ21 يوما في الولاية.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الوباء إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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