مجزرة في نيجيريا على يد العصابات المسلحة

2020/04/20 | 08:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، بمقتل 47 شخصاً في هجمات شنّتها عصابات مسلّحة على قرى عدّة في ولاية كاتسينا بشمال نيجيريا.

وقال المتحدّث باسم شرطة الولاية غامبو إيساه، إنّ رجالًا على درّاجات ناريّة نفّذوا صباح السبت "هجمات منظّمة ومتزامنة" على خمس قرى في كاتسينا وقتلوا 47 من سكّانها.

وأفاد بيان للشرطة بأنّ الجيش والشرطة انتشرا الأحد في هذه المنطقة المعزولة من البلاد لاعتقال قطّاع الطرق.

ووفقاً للشرطة، فإنّ هذه العصابات الإجراميّة المتخصّصة في سرقة الماشية وعمليّات الخطف مقابل فدية، كانت دخلت الجمعة إلى تلك التجمّعات السكنيّة حيث واجهت مقاومة شديدة من السكّان الذين نجحوا في صدّها.

إلا أنّ العصابات عادت السبت نحو الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش مع حوالى 150 درّاجة ناريّة، بينما كان الجميع نائمون، وأحرقوا منازل وأطلقوا النار على سكّانها، وفق شهادات للسكّان.

ودان الرئيس النيجيري محمد بخاري الأحد "الهجوم الجديد لقطّاع الطرق" الذي "أدّى إلى مقتل 47" شخصاً في منطقة كاتسينا مسقط رأسه.

وتعهّد بخاري الردّ "بحزم"، محذّراً أنّه لن يتسامح بعد الآن مع "مذابح بهذا الحجم ضدّ أبرياء من جانب قطّاع الطرق".

وفي شباط الماضي، قُتل 30 شخصاً في هجمات مماثلة شنّها لصوص ماشية على قريتين في كاتسينا.

وتتعرّض قرى ولاية كاتسينا غالباً لهجمات لصوص وعصابات.

وتشنّ العصابات هجماتها انطلاقا من قواعد في الغابات الواسعة والمتداخلة في ولاية كاتسينا وولايات أخرى مجاورة.

ويشكّل سكان المناطق المستهدفة مجموعات دفاع ذاتيّة في مواجهة العصابات، ما يعزّز العنف أكثر في المنطقة.

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