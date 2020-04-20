كيف تتجنب إهدار الطعام خلال فترة الحجر؟

2020/04/20 | 08:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت صحيفة إسبانية، نصائح لبعض الطرق التي تساعد على تجنب إهدار الطعام، خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا.وقالت صحيفة “أ بي ثي” الإسبانية في تقريرها، إن الحد من إهدار الطعام ورميه في سلة المهملات يعد نوعا من الالتزام وليس مجرد خيار.لهذا السبب، ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب إهدار الطعام.[…]

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