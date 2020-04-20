فيروس كورونا يصل إلى مياه باريس

2020/04/20 | 08:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبين وجود “آثار ضئيلة” لفيروس كورونا المستجد في مياه باريس غير المخصصة للشرب، على غرار تلك المستخدمة في تنظيف الشوارع، وفق ما أعلنت مسؤولة في العاصمة الفرنسية ، لكنها شددت على أن مياه الشرب غير معرّضة لخطر التلوّث.وقالت سيليا بلويل، أرفع مسؤولة بيئية في المدينة لفرانس برس إن المختبر التابع لهيئة المياه في باريس […]

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