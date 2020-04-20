ضحايا بثلاثة هجمات لداعش في كركوك

2020/04/20 | 08:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شن تنظيم داعش، في وقت متقدم من اليوم الاثنين، هجمات على قوات عراقية في محافظة كركوك.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عناصر من تنظيم داعش هاجموا دورية تابعة للحشد العشائري في قرية العون التابعة لناحية الزاب في قضاء الحويجة في كركوك، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر بجروح.وعلى صعيد متصل، شن عناصر من داعش هجوماً في منطقة مكتب خالد جنوبي كركوك على قوة من الشرطة الاتحادية، مما ادى لمقتل شرطي.كما هاجم عناصر من داعش منطقة غره في كركوك تسبب بإصابة عنصر من الشرطة الاتحادية.

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