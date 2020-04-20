إيجابيات في زمن الأزمة

2020/04/20 | 08:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة بما أنها أزمة لا نتوقع منها إيجابيات تعودُ بالنفع على الصالح العام، سواء كانوا مواطنين أو مجتمعاً أو مؤسسات، وكل الخيارات والقرارات في وقتها استثنائية تكون مضطراً على اختيارها واتخاذها، أزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19) "كورونا" ربما تكون الأقوى والأصعب ليس على العراق فحسب بل على العالم بأسره، وما نتج عنها من توقفٍ شبه تام للحياة بمعناها الأوسع.

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