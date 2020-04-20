السورجي: بغداد تتحمل مسؤولية الرد على استهدافات انقرة لكردستان

2020/04/20 | 08:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الاثنين، ان بغداد تتحمل مسؤولية الرد على قصف انقرة لبعض مناطق الاقليم وخارجه، لافتا الى ان تركيا لديها اكبر معسكر بالقرب من الموصل بحجة مقاتلة حزب العمال الكردستاني، في حين ان تلك المنطقة لاتحتوي على عناصر ذلك الحزب.وقال السورجي في تصريح لـ /المعلومة/، ان […]

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