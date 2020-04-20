مصرف الرافدين يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين

2020/04/20 | 08:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “المصرف اوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمنح الاموال”.واضاف، ان “المصرف مستمر في التزاماته المالية تجاه المواطنين والمتعلقة بصرف الاموال والمستحقات الاخرى مع […]

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