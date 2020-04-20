المرشدي: المكلف الجديد لايمتلك الكفاءة لاخراج البلد من ازمته الاقتصادية

2020/04/20 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين عضو مجلس النواب، اسعد المرشدي، الاثنين، ان المكلف بتشكيل الحكومة لايمتلك الكفاءة لاخراج البلد من ازمته الاقتصادية، لافتا الى ان الكاظمي رجل امن والكتل السياسية داعمة له من اجل مصالحها التي تتمحور بالحصول على المناصب.وقال المرشدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “منصب رئيس الوزراء سياسي ودولي في آن واحد ومن يمسك […]

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