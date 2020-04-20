2020/04/20 | 08:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف اوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمنح تلك الاموال".وأشار إلى، أن "المصرف مستمر في التزاماته المالية تجاه المواطنين والمتعلقة بصرف الاموال والمستحقات الاخرى مع اتخاذ اساليب الوقاية الصحية وبما لا يتعارض مع مقررات خلية الازمة وتوجيهات وزارة المالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن المباشرة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن المباشرة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).