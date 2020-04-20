شاهد: هكذا كان فجر مناطق جنوب بغداد بسبب حادثة المحطة الحرارية.. أصوات غريبة وبخار يملأ السماء

2020/04/20 | 08:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت مناطق جسر الزعفرانية ومايحيط بها، فجر اليوم الاثنين، أصواتًا مرعبة وغير مفهومة صدحت في سماء المناطق المحيطة، قبل أن ينتشر خبر حدوث خلل في منظومة امان محطة جنوب بغداد الحرارية المنتجة للكهرباء.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، اصواتًا شديدة لاندفاع البخار بشكل متقطع، سمعته جميع المناطق المحيطة بجسر الزعفرانية والدورة، […]

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