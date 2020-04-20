التميمي: اميركا تسعى لاستخدام العراق كسلاح لمحاربة الصين اقتصاديا

2020/04/20 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الاثنين، ان الجانب الاميركي يسعى للاستحواذ على المشاريع الاستثمارية العراقية بهدف محاربة الصين اقتصاديا، لافتا الى ان نجاح المؤامرة الاميركية من عدمها مرهون بقرارات الحكومة الجديدة ومدى ميولها للصين واميركا.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اللعبة الاميركية السعودية للسيطرة على اسواق النفط واغراقها تهدف الى قلب […]

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