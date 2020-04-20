درجات الحرارة في ارتفاع مستمر مع حلول شهر الصيام.. ومناطق واسعة على موعد مع غبار وأمطار رعدية

2020/04/20 | 09:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر درجات الحرارة بالارتفاع خلال الأيام القادمة في معظم مناطق العراق، فيما تنتظر اجزاء واسعة رياحا مثيرة للغبار وامطار رعدية نهاية الاسبوع الجاري.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق” إن “المناطق كافة بين المشمس والغائم جزئي وغائم احيانا في مناطق شمال البلاد (الموصل ودهوك) مع فرصة لتساقط زخات […]

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