2020/04/20 | 09:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال شخصين يقودان زورقا في الفاو بتهمة كسر الحظر وضبط مراسلات هاتفية بشأن تهريب ايراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 09:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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