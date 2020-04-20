شاهد بالصور.. عودة 193 مواطنا عراقيا ممن علقوا في روسيا

2020/04/20 | 09:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية يوم أمس الاحد، وصول 193 مواطنا عراقيا قادما من موسكو الى مطار بغداد الدولي....

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