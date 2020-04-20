2020/04/20 | 09:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توصل علماء إسرائيليون إلى طريقة جديدة لاختبار فيروس كورونا في أقل من دقيقة، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست".ووافق مجلس المراجعة المؤسسة المعروف بلجنة "هلسنكي"، إحدى اللجان الدولية المسؤولة عن تجارب الأدوية، على تجربة هذه الطريقة الجديدة.وتعتمد الطريقة الجديدة على جهاز طورته شركتا "نيكست غين" و"سيانتيك ميديكال" الإسرائيليتان، وهو يشبه آلة التنفس التي تستخدمها الشرطة للكشف عن نسبة الكحول الموجودة في الدم.وعندما يتنفس المريض داخل الجهاز، يستطيع الجهاز تميز آلاف المركبات في النفس الواحد، وعزل المركبات المرتبطة بفيروس كورونا، مما يسمح بالتشخيص السريع والبسيط للفيروس.من جانبه، قال شولام لا بيدوت، رئيس مجلس إدارة شركة "نيكست غين": "يمكن إجراء الاختبار بشكل سريع وبسيط في أي مكان، في المطارات والفنادق والمواقع السياحية وحتى ملاعب كرة القدم".وأضاف أن نجاح هذا الاختبار سيساعد على فك الحظر وعودة الاقتصاد بشكل كامل في أسرع وقت.وتعتزم الشركة تجربة الاختبار خلال الفترة القادمة على أشخاص يعانون من الإصابة بالفيروس بمستويات مختلفة.ووفقاً للشركتين المنتجتين للفحص، فإنه سيساعد على تذليل العقبات أمام الطواقم الطبية التي تواجه صعوبة في تشخيص المصابين بالفيروس، سواء كانت تظهر عليهم الأعراض أم لا، في دقائق معدودة.أودي كانتور، المدير الطبي لشركة "سيانتيك ميديكال" بدوره قال إنها "تكنولوجيا ثورية تضع مجال التشخيص في المراحل المبكرة لتحديد حالات المرض المختلفة، وبالتالي المساهمة في جودة العلاج، وتقليل الأضرار الناجمة عن هذه الأمراض، وتوفير فرص عالية للشفاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تطلق جهازاً للكشف عن كورونا خلال دقيقة واحدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تطلق جهازاً للكشف عن كورونا خلال دقيقة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).