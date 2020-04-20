على دفعتين.. التخطيط تحدد موعدَين لصرف المنحة الحكومية للمتضررين من إجراءات كورونا

2020/04/20 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الاثنين (20 نيسان 2020)، موعد صرف الم...





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