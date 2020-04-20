بعد اتفاق ’’أوبك+’’.. العراق يفاوض الشركات المنتجة على نحو 30 بالمائة من كلفة انتاج البرميل

2020/04/20 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تستعد الحكومة العراقية للتفاوض مع شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق، لتخفيض تكاليف الا...





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