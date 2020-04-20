ارتفاع حصيلة هجوم ريف بني سعد الى استشهاد واصابة 6 جنود بينهم ضابط

2020/04/20 | 09:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني في ديالى، الاثنين، بأن حصيلة هجوم داعش على نقطة مرابطة للجيش في ريف بني سعد ارتفعت الى استشهاد واصابة 6 جنود بينهم ضابط.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحصيلة النهائية لهجوم داعش الارهابي على نقطة مرابطة للفرقة الخامسة في ريف ناحية بني سعد(23كم جنوب غرب بعقوبة) في ساعة […]

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