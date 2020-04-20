بأي حال عاد الدخول الثقافي العربي؟ - محمد الداهي

2020/04/20 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الداهي الدخول الثقافي طقسٌ من طقوس المرور التي يعبُرها الكِتاب حتى يستوفي دورته على الوجه المطلوب.



وهو تقليد راكمته فرنسا منذ عام 1880 محافظة على رونق الكتاب وهيبته، ومكرسة مكانته الرمزية داخل المجتمع.



وتتدخل أطراف متعددة لتعزيز هذا الطقس إسهاما في التعريف بالإصدارات الجديدة، وضمانا لإشعاعها الثقافي لتكوين الإنسان، وتبادل الخبرات، واقتراح بدائل للعيش الكريم.



ومن ضمن هذه الأطراف نذكر الملاحق الثقافية الع......

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