سليمان و البومة الحكيمة - الرفيق طه

2020/04/20 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الرفيق_طه حكمة البومةكان سليمان حكيما تهابه كل الطيور و لا ترد له امرا و لا طلبا.ذات مرة اشترطت زوجته عليه تحقيق طلب مقابل قبولها الاستمرار في زواجه منها.لم يكن الشرط لا ذهبا و لا فضة ،و لكن منزه من ريش افضل الطيور.سليمان الذي كانت له الحكمة و الحكم ،و له من الخدم و الاملاك ما لا يقاس بالارقام ،و هيبته تغطي كل ما تنيره الشمس على الارض،شعر بالحرج من طلب زوجته.و فكر و تفكر ،و استعان بالحكماء و ال......

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