2020/04/20 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة **أنَا اكْتِمَالُ القَصِيدَةِ،حِينٙ-;---- عَلى جَبَلٍ عَالٍتَتَجٙ-;----لَّى..مِنْ قُيُودِهَاتَتَعٙ-;----رّٙ-;----ى.تَرْتَدِي هَالاتِهَاتُبَاغِتُنِيبِاحْتِمَالاتِهَا.**كَثِيرَاتٌحَاوَلْنٙ-;---- اللغَةٙ-;----نَثْرًا وَشِعْرًا،أمّٙ-;----ا أَنَاالعَارِفَةُ سِرِّرٙ-;----حِيقِ الزّٙ-;----هْرٙ-;----ة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (((وَمَنْ لا يَعْرِفُ ريتا..؟!)) - ريتا عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (((وَمَنْ لا يَعْرِفُ ريتا..؟!)) - ريتا عودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).