2020/04/20 | 09:20 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك تستعد لإعلان النصر على "كورونا" بمراسم خاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 09:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

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