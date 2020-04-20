أول كتلة تعلن عدم تصويتها على حكومة الكاظمي

2020/04/20 | 09:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الاثنين، عن عدم تصويت كتلته على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لتكون بذلك أول كتلة تعلن رسميا عدم تصويتها على الحكومة المزمع تشكيلها.وقال الخالدي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “كتلة بيارق الخير لن تصوت لحكومةيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”.وأضاف الخالدي، أن “قيادات […]

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