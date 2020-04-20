2020/04/20 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مصادر مطلعة، ان هيأة الاعلام والاتصالات ألغت تعليق رخصة وكالة رويترز بالعراق.وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها انه” باتصال مباشر من رئيس الجمهورية برهم صالح وضغوط من الرئاسة ألغت هيأة الاعلام والاتصالات قرارها الخاص بتعليق عمل وكالة رويترز بالعراق لثلاثة اشهر”.يذكر ان هيأة الاعلام والاتصالات قررت بوقت سابق تعليق عمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: هيئة الاعلام وبضغوط من رئاسة الجمهورية تلغي تعليق رخصة “رويترز”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: هيئة الاعلام وبضغوط من رئاسة الجمهورية تلغي تعليق رخصة “رويترز”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).