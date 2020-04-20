البصرة تسجل «17» إصابة جديدة بـ «كورونا».. والمحافظ يأمر بغلق الزبير بالكامل

2020/04/20 | 09:56 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس الأحد، إغلاق قضاء الزبير بشكل كامل لكثرة الملامسين وعدم الالتزام بحظر التجوال الصحي، فيما سجلت المحافظة ١٧ إصابة جديدة ب»كورونا».وذكر محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه «وجهنا قائممقامية قضاء الزبير بغلق المدينة بالكامل لكثرة الملامسين بفيروس كورونا وعدم الالتزام المواطنين بحظر التجوال الصحي في المحافظة».بدورها، سجلت دائرة صحة البصرة 17 إصابة جديدة بكورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “المستقبل العراقي نسخة منه”، أنها “سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.وأضافت أن “العدد الكلي للإصابات في محافظة البصرة بلغ 258 حالة وبواقع 120 حالة شفاء، و17 وفاة، و121 حالة لا تزال تتلقى العلاج”.

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