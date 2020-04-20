الاف الاميركيين يخرجون باحتجاجات على أوامر البقاء بالمنازل!

2020/04/20 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تجمع أكثر من ألفي أميركي حول مبنى الكونغرس في واشنطن منظمين احتجاجات على اوامر البقاء بالمنازل.وتجمع ما يقدر بنحو 2500 شخص عند مبنى الكونغرس بولاية واشنطن، للاحتجاج على أمر الحاكم الديمقراطي جاي إنسلي بالبقاء في البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا، ليخرقوا بذلك حظرا على تجمع خمسين شخصا أو أكثر.ولم […]

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