ريال مدريد يضحي بستة لاعبين مهمين

2020/04/20 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يستعد للتضحية بستة لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل.وذكرت صحيفة آس الإسبانية، انه”ناك ثورة مرتقبة في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى “الملكي” إلى جمع الأموال لجلب تعاقدات جديدة عن طريق بيع العديد من اللاعبين الحاليين في […]

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