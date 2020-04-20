“إرادة”: الكاظمي يتعرض الى ضغوط سياسية لتمرير بعض الأسماء

2020/04/20 | 09:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس كتلة إرادة في مجلس النواب حسين عرب، الاثنين، عن تعرض رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى ضغوط سياسية في سبيل تمرير أسماء ترى بعض الكتل أنهم يخدمون توجهاتها، مشيرا إلى أنه يتوجب على الكاظمي أن يختار الصقور وليس قيادات هزيلة.وقال عرب في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

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