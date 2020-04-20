السودان تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/20 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة السودانية، الاثنين، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع عدد المصابين الكلي في البلاد إلى 92 حالة.وذكرت الوزارة على صفحتها على “فيسبوك” أنها سجلت حالتي وفاة ليرتفع مجمل حالات الوفاة إلى 12 حالة منذ تفشي الفيروس منتصف الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الحالات والوفيات الجديدة سجلت جميعها […]

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